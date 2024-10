Sangue sulle strade della Puglia: 2 morti tra Foggia e San Severo, una vittima nel Leccese (Di lunedì 28 ottobre 2024) È di due morti e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto all’alba sulla statale 16 tra Foggia e San Severo, al bivio di Ripalta. A quanto si è appreso, le vittime viaggiavano insieme ad una terza persona (che era probabilmente alla guida) a bordo di un autocarro che, a quanto si apprende, è uscito fuori strada impattando con il guard rail. Il ferito è stato trasportato in ospedale Feedpress.me - Sangue sulle strade della Puglia: 2 morti tra Foggia e San Severo, una vittima nel Leccese Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 28 ottobre 2024) È di duee un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto all’alba sulla statale 16 trae San, al bivio di Ripalta. A quanto si è appreso, le vittime viaggiavano insieme ad una terza persona (che era probabilmente alla guida) a bordo di un autocarro che, a quanto si apprende, è uscito fuori strada impattando con il guard rail. Il ferito è stato trasportato in ospedale

Sangue sulle strade della Puglia: 2 morti tra Foggia e San Severo, una vittima nel Leccese

