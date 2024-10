Thesocialpost.it - Salvatore Daniele si schianta contro un’auto in sosta e muore

(Di lunedì 28 ottobre 2024) L’ennesimo incidente stradale mortale in Italia si è verificato nella serata di domenica 27 ottobre a Surbo, in provincia di Lecce. Un uomo di 42 anni, sposato e con due figli, di nome, dipendente di una ditta che si occupa della manutenzione del verde pubblico presso il cimitero del paese, è morto a seguito di uno sfrontale tra l’auto che conduceva e un’altra macchina in.Leggi anche: Foligno, incidente frontale sulla Flaminia: morto 54enne La dinamica del pauroso incidente Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti,stava tornando a casa alla guida di una Fiat 500 Abarth quando, per cause ancora da accertare, mentre percorreva via Benedetto Croce, è andato arsi a grande velocitàuna Golf che in quel momento era in