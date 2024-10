Ranking Wta aggiornato a lunedì 28 ottobre 2024: best ranking per Paolini, Bronzetti torna in top 80 (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il nuovo ranking Wta aggiornato a lunedì 28 ottobre 2024, al termine dei tornei di Guangzhou e Tokyo. Settimana importante dato che sono stati scalati i punti delle Finals dello scorso anno e dunque la classifica coincide esattamente con la Race. Storico best ranking per Jasmine Paolini, che guadagna 2 posizioni e sale al quarto posto, eguagliando Francesca Schiavone come miglior piazzamento di sempre per un’italiana. E a Riyadh la toscana potrà andare all’assalto di Coco Gauff, distante solo un centinaio di punti. Da segnalare anche il +7 di Lucia Bronzetti, capace di raggiungere la semifinale sul cemento cinese, tornando così tra le prime 80 del mondo. ranking Wta aggiornato a lunedì 28 ottobre 2024 Aryna Sabalenka 9.016 punti Iga Swiatek 7.970 Coco Gauff 5.230 Jasmine Paolini 5.144 (+2) Elena Rybakina 4.971 Jessica Pegula 4.705 (-2) Qinwen Zheng 4.540 Emma Navarro 3. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il nuovoWta28, al termine dei tornei di Guangzhou e Tokyo. Settimana importante dato che sono stati scalati i punti delle Finals dello scorso anno e dunque la classifica coincide esattamente con la Race. Storicoper Jasmine, che guadagna 2 posizioni e sale al quarto posto, eguagliando Francesca Schiavone come miglior piazzamento di sempre per un’italiana. E a Riyadh la toscana potrà andare all’assalto di Coco Gauff, distante solo un centinaio di punti. Da segnalare anche il +7 di Lucia, capace di raggiungere la semifinale sul cemento cinese,ndo così tra le prime 80 del mondo.Wta28Aryna Sabalenka 9.016 punti Iga Swiatek 7.970 Coco Gauff 5.230 Jasmine5.144 (+2) Elena Rybakina 4.971 Jessica Pegula 4.705 (-2) Qinwen Zheng 4.540 Emma Navarro 3.

Ranking Wta aggiornato a lunedì 28 ottobre 2024: best ranking per Paolini, Bronzetti torna in top 80

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il nuovo ranking Atp aggiornato a lunedì 28 ottobre 2024, dopo la conclusione dei tornei 500 di Basilea e Vienna, vinti da Mpetshi Perricard e Draper. Nessuna novità in top 10, con Jannik Sinner che rimane saldamente al comando davanti ad Alcaraz e ... (Sportface.it)

L’abbiamo iniziato a scoprire nella scorsa stagione e ora il meccanismo si consoliderà nel 2024/2025. Ci sono infatti due posti da assegnare tramite ranking in Champions League 2025/2026. Questi andranno alle federazioni che hanno ottenuto il ... (Sportface.it)

Dal 2 al 9 novembre, Riad ospita le WTA Finals 2024, evento che chiude la stagione del tennis femminile. Jasmine Paolini sarà in campo sia in singolare che in doppio, con Sara Errani: scopri di seguit ... (olympics.com)

A distanza di quasi un anno, Aryna Sabalenka è tornata al numero uno del mondo nel ranking Wta sorpassando Iga Swiatek. Il sorpasso si è concretizzato in questa settimana, con la bielorussa che è ... (tennisworlditalia.com)

Tennis - Ranking | Aryna Sabalenka sale al n.1 per una manciata di punti. Per Iga Swiatek resta la possibilità di riprendersi la vetta alle WTA Finals, come successe un anno fa. Ritorna in top10 Daria ... (ubitennis.com)