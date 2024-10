Ranking ATP aggiornato a lunedì 28 ottobre 2024: nessuna novità in top 10, Berrettini guadagna 5 piazze (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il nuovo Ranking Atp aggiornato a lunedì 28 ottobre 2024, dopo la conclusione dei tornei 500 di Basilea e Vienna, vinti da Mpetshi Perricard e Draper. nessuna novità in top 10, con Jannik Sinner che rimane saldamente al comando davanti ad Alcaraz e Zverev. Spicca invece il best Ranking per i due giocatori che hanno conquistato i titoli: Draper 15 e Mpetshi Perricard 31. Per quanto riguarda gli italiani, infine, Matteo Berrettini guadagna 5 posizioni e si avvicina alla zona “teste di serie all’Australian Open” mentre Sonego esce dalla top 50. Di seguito la classifica aggiornata. Atp Ranking aggiornato a lunedì 28 ottobre 2024 Jannik Sinner 11.420 punti Carlos Alcaraz 7.120 Alexander Zverev 6.805 Novak Djokovic 6.210 Daniil Medvedev 5.230 Taylor Fritz 4.335 Andrey Rublev 4.107 Casper Ruud 3.855 Grigor Dimitrov 3.740 Alex De Minaur 3.725 16. Lorenzo Musetti 2.600 (+1)32. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il nuovoAtp28, dopo la conclusione dei tornei 500 di Basilea e Vienna, vinti da Mpetshi Perricard e Draper.in top 10, con Jannik Sinner che rimane saldamente al comando davanti ad Alcaraz e Zverev. Spicca invece il bestper i due giocatori che hanno conquistato i titoli: Draper 15 e Mpetshi Perricard 31. Per quanto riguarda gli italiani, infine, Matteo5 posizioni e si avvicina alla zona “teste di serie all’Australian Open” mentre Sonego esce dalla top 50. Di seguito la classifica aggiornata. Atp28Jannik Sinner 11.420 punti Carlos Alcaraz 7.120 Alexander Zverev 6.805 Novak Djokovic 6.210 Daniil Medvedev 5.230 Taylor Fritz 4.335 Andrey Rublev 4.107 Casper Ruud 3.855 Grigor Dimitrov 3.740 Alex De Minaur 3.725 16. Lorenzo Musetti 2.600 (+1)32.

Ranking ATP aggiornato a lunedì 28 ottobre 2024: nessuna novità in top 10, Berrettini guadagna 5 piazze

