Liberoquotidiano.it - "Questo è il più vergognoso di tutti". A La7 l'ultimo insulto a Salvini in diretta | Video

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Altro che propaganda, qua siamo passatimente all'. Diego Bianchi in arte Zoro si adegua al linguaggio dei social da cui spesso prende spunto per il suo salottino del venerdì sera su La7, Propaganda Live, per tirare mazzate su Matteo. L'occasione è la vicenda di Verona, con l'immigrato armato di coltello che ha aggredito un gruppo di agenti della Polfer alla stazione. Uno di loro ha risposto sparando, uccidendolo. «Con tutto il rispetto - aveva scritto il vicepremier su X - non ci mancherà. Grazie ai poliziotti per aver fatto il loro dovere». «Ora, al di là della storia in sé, lui di fatto si fa beffe del morto- chiosa Zoro/Bianchi -.è un tweet ormai di prassi, però qui raggiunge un nuovo abisso. Ed è una roba che se tu la leggi scritta da un hater qualunque, pensi: “guardadeficiente”.