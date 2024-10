“Preparatevi a questo”. Grande Fratello, Javier avvisa tutti sul ritorno di Shaila e Lorenzo

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) “, perché succederà”. Cresce di ora in ora la tensione alMartinez ha appenato gli altri inquilini della casa su ciò che accadrà nella puntata di stasera del reality show condotto da Alfonso Signorini. Il pallavolista argentino, infatti, non ha mai creduto all’eliminazione diGatta eSpolverato e rivela le sue impressioni. I due stanno rientrano dalla Spagna, e si annuncia una vera e propria resa dei conti.è rimasto ferito dopo chelo ha scaricato in diretta. Non sa cosa sia successo nel frattempo con, il suo rivale in amore, ma di una cosa è certo: “Lollo” e ” Sha” non sono ancora fuori dai giochi. E stasera, quindi, si aspetta di rivederli. Secondo il concorrente, gli autori avrebbero già programmato tutto affinché tra di loro si arrivi a uno “scontro”, ovviamente a parole.