Tre operatori del servizio psichiatrico di Borgo Valsugana, in Trentino, sono stati aggrediti da un Paziente armato di coltello. Uno degli operatori è riuscito a bloccare l'utente, disarmandolo prima dell'arrivo dei carabinieri."Il fenomeno delle violenze è in continua ascesa e mensilmente al

Paziente armato di coltello semina il panico nel reparto

