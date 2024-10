Oasport.it - Pagelle GP Messico F1 2024: Sainz non sbaglia, Leclerc sì. Verstappen stavolta non la passa liscia

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) LEDEL GPCarlos9,5: al pari di Singapore 2023, il suo miglior weekend in carriera. Dopo aver firmato ieri una pole position magistrale, completa l’opera in gara con una prestazione impressionante in cui cede la prima posizione solamente in partenza aper poi riprendersela di forza alla ripartenza dalla Safety Car con un gran sorpasso. Va in fuga con un ritmo strepitoso e nel finale gestisce la leadership senza commettere errori. Lando Norris 8: per il ritmo evidenziato nel secondo stint con gomme dure, il risultato finale lascia un po’ di amaro in bocca. Le scaramucce iniziali conlo hanno rallentato, facendo prendere margine alle due Ferrari prima della sosta ai box, ma può comunque essere abbastanza soddisfatto per la seconda piazza e per i 10 punti rosicchiati all’olandese della Red Bull in campionato.