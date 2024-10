Liberoquotidiano.it - "Non gioco per soldi, è molto semplice": Jannik Sinner fulmina il giornalista

(Di lunedì 28 ottobre 2024) "Nonper. È":, numero uno del mondo, lo ha detto in un'intervista a Eurosport rispondendo a una domanda sull'assegno da capogiro che si è portato a casa dopo il trionfo contro Carlos Alcarez nel Six Kings Slam. L'altoatesino si è affermato nel torneo-esibizione in Arabia Saudita, vincendo un montepremi da capogiro pari a 6 milioni di dollari. "Certo, è stato un bel premio, ma ci sono andato perché c'erano probabilmente i sei migliori giocatori del mondo e puoi misurarti con loro ed è stato anche un bell'evento", ha detto. "Ho giocato le partite nel modo giusto e spero che questo possa migliorarmi come giocatore anche in futuro", ha aggiunto il tennista italiano. Gli altri partecipanti del torneo, invece, anno incassato il gettone da 1.5 milioni di dollari, ovvero 1.36 milioni di euro.