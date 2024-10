Terzotemponapoli.com - NM Live – Napoli: Lukaku determinante per il gioco di Conte. Gilmour sta facendo molto bene

(Di lunedì 28 ottobre 2024) NM– Giovanni Ignoffo, Cristian Bucchi, Rubens Pasino, Rosario Pastore ed Alberto Savino hanno partecipato a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com: NM– Ignoffo: “Di Lorenzo ha superato i momenti di difficoltà da grande capitano,è fondamentale per ildi” GIOVANNI IGNOFFO, ex difensore del: “Inter-Juventus? Le due difese hanno commesso molti errori. La partita è stata bella, anche se gli allenatori ad un 4-4 preferiscono uno 0-0. Le due squadre hanno provato in tutti i modi a raggiungere la vittoria.