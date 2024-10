Nina Zilli e Pasquale La Rocca potrebbero rientrare in gioco (Di lunedì 28 ottobre 2024) A seguito dell'infortunio a Ballando con le Stelle, Nina Zilli potrebbe tornare presto in gioco insieme a Pasquale La Rocca L'articolo Nina Zilli e Pasquale La Rocca potrebbero rientrare in gioco proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Nina Zilli e Pasquale La Rocca potrebbero rientrare in gioco Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) A seguito dell'infortunio a Ballando con le Stelle,potrebbe tornare presto ininsieme aLaL'articoloLainproviene da Novella 2000.

