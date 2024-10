Mostra 'Hokusai' a Palazzo Blu (Di lunedì 28 ottobre 2024) Per la prima volta Palazzo Blu di Pisa ospita una grande Mostra dedicata al maestro giapponese “Hokusai”, dal 24 ottobre 2024 fino al 23 febbraio 2025, prodotta e organizzata da Fondazione Palazzo Blu e MondoMostre, con il contributo di Fondazione Pisa, a cura di Rossella Menegazzo, docente ed Pisatoday.it - Mostra 'Hokusai' a Palazzo Blu Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Per la prima voltaBlu di Pisa ospita una grandededicata al maestro giapponese “”, dal 24 ottobre 2024 fino al 23 febbraio 2025, prodotta e organizzata da FondazioneBlu e MondoMostre, con il contributo di Fondazione Pisa, a cura di Rossella Menegazzo, docente ed

Mostra 'Hokusai' a Palazzo Blu

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ai Weiwei, l'artista cinese noto per il suo impegno nella difesa dei diritti umani, è protagonista della sua prima mostra personale a Bologna, intitolata “Ai Weiwei. Who am I?”. Fino al 4 maggio, Palazzo Fava (via Manzoni, 2) ospiterà oltre ... (Bolognatoday.it)

Sala gremita al convegno inaugurale della mostra itinerante #bastAmianto nella Sala del consiglio comunale di Pesaro. L’esposizione, organizzata da Ast di Pesaro e Urbino, rimarrà aperta al pubblico fino al 31 Ottobre 2024 al Palazzo ducale (Sala ... (Ilrestodelcarlino.it)

Per la prima volta a Pisa le opere provenienti dai Musei d’Arte Orientale di Genova e Venezia, oltre che da collezioni private italiane e nipponiche. La mostra-evento fino al 23 febbraio 202. (msn.com)

Per la prima volta Palazzo Blu di Pisa ospita una grande mostra dedicata al maestro giapponese "Hokusai", dal 24 ottobre 2024 fino al 23 febbraio 2025, prodotta e organizzata da Fondazione Palazzo Blu ... (itinerarinellarte.it)

Per la prima volta Palazzo Blu di Pisa ospita una grande mostra dedicata al maestro giapponese “HOKUSAI”, dal 24 ottobre 2024 fino al 23 febbraio 2025, ... (villegiardini.it)