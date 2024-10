Sport.periodicodaily.com - Modena vs Cremonese: le probabili formazioni

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Gara valida per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Gli emiliani devono tirarsi fuori dalla zona calda, mentre i grigiorossi puntano a scalare ulteriormente la classifica verso il vertice.vssi giocherà martedì 29 ottobre 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Braglia.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli emiliani sono reduci da quattro partite senza vittorie totalizzando soltanto due punti. Nell’ultima uscita è arrivata la sconfitta nel derby emiliano contro il Sassuolo che li ha fatti sprofondare in zona play-out. Serve una scossa alla squadra di Bisoli per rialzarsi, sebbene i grigiorossi in questo mento sono un avversario molto scomdo. E’ partito bene il nuovo corso di Corini in panchina, come dimostrano le due vittorie consecutive contro Juve Stabia in trasferta e Salernitana in casa.