Liberoquotidiano.it - Mo: capo Mossad resta a Doha per possibile ripresa negoziati

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ott. (Adnkronos) - Ildel, David Barnea, è rimasto in Qatar dopo l'incontro notturno tra le parti in merito a unaccordo sugli ostaggi. Le parti stanno valutando un'eventualedelle trattative. Ildell'agenzia di intelligence israeliana e ildella Cia hanno incontrato il primo ministro in anella speranza di far progredire i. Secondo Israele e gli Stati Uniti, l'uccisione del leader di Hamas Yahya Sinwar dovrebbe aprire la strada a un accordo di pace, ponendo fine alla guerra a Gaza e consentendo il rilascio dei prigionieri rimasti.