Mistermovie.it - Mister Movie | I Simpson rivelano il motivo segreto per cui Homer ha ancora il suo lavoro dopo 35 anni

Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Con l’arrivo della stagione 36, Icontinuano a svelare lati nascosti del loro universo, mostrando come la serie, a distanza di 35, abbianuove storie e rivelazioni. Nell’ultimo episodio, intitolato “Shoddy Heat”, gli spettatori scoprono un accordotra Abee il signor Burns, che spiega finalmente ilper cuimantiene il suoalla centrale nucleare nonostante la sua evidente incapacità. Ied il suoalla centrale nucleare In questo episodio, un flashback ci riporta agli’80, quando Abelavorava come detective. Affiancato dal collega Billy O’Donnell (doppiato dall’attore ospite Topher Grace), Abe si ritrova coinvolto in un’indagine che finisce per incrociare la strada di C. Montgomery Burns, il futuro capo di suo figlio