Movieplayer.it - Mimmo Lucano: il trailer del documentario Un paese di resistenza, al cinema dal 21 novembre

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ildelche ricostruisce la vicenda del sindaco di Riace, alin tour dal 21. Dopo aver occupato media e telegiornali, la storia diarriva sul grande schermo grazie aldi Shu Aiello e Catherine Catella. Il sindaco di Riace, Calabria, divenuto celebre per il felice modello di accoglienza costruito con la sua amministrazione e poi coinvolto in guai giudiziari, al centro del film Undi, in tour aldal 21con OpenDDB. Prima tappa a Bologna alGalliera (giovedì 21, ore 21.30. alla presenza della produttrice Serena Gramizzi). Il film è prodotto da Bo Film (Italia), Les Films du Tambour de Soie (Francia), Dancing Dog