Milan-Napoli in chiaro su TimVision: diretta gratuita del big match senza abbonamento DAZN (Di lunedì 28 ottobre 2024) Domani 29 ottobre, su TimVision c'è un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di calcio in chiaro. Sarà possibile seguire, anche su TimVision, la diretta gratuita di DAZN del big match Milan–Napoli grazie a un canale dedicato, che ritrasmetterà l'evento a partire dalle 19:45 con il pre-partita.Il match sarà disponibile su TimVision.it, App TimVision per mobile e smart TV e TimVision Box, senza bisogno di sottoscrivere alcun tipo di abbonamento. Digital-news.it - Milan-Napoli in chiaro su TimVision: diretta gratuita del big match senza abbonamento DAZN Leggi tutta la notizia su Digital-news.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Domani 29 ottobre, suc'è un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di calcio in. Sarà possibile seguire, anche su, ladidel biggrazie a un canale dedicato, che ritrasmetterà l'evento a partire dalle 19:45 con il pre-partita.Ilsarà disponibile su.it, Appper mobile e smart TV eBox,bisogno di sottoscrivere alcun tipo di

