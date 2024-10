MediaWorld torna al Lucca Comics & Games 2024 con un Gaming Village pieno di iniziative (Di lunedì 28 ottobre 2024) MediaWorld sarà protagonista a Lucca Comics & Games 2024 con un Gaming Village di oltre 600mq ispirato al tema “The Butterfly Effect”. Dal 30 ottobre al 3 novembre, grazie a tech partner, creator ed esperti e special guest di fama mondiale, Piazza della Caserma si trasformerà in un arena Gaming e hub di innovazione tecnologica, con focus sull’intelligenza artificiale applicata al Gaming, agli e-sports e all’inclusività. MediaWorld, l’Experience Champion del settore dell’elettronica di consumo, ritorna a Lucca Comics per il terzo anno consecutivo con il suo attesissimo “Gaming Village” confermandosi protagonista della 58° edizione del community event dedicato a fumetto, gioco, videogioco, narrativa fantasy, manga, anime, cinema d’animazione, serie TV e cosplay. Game-experience.it - MediaWorld torna al Lucca Comics & Games 2024 con un Gaming Village pieno di iniziative Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)sarà protagonista acon undi oltre 600mq ispirato al tema “The Butterfly Effect”. Dal 30 ottobre al 3 novembre, grazie a tech partner, creator ed esperti e special guest di fama mondiale, Piazza della Caserma si trasformerà in un arenae hub di innovazione tecnologica, con focus sull’intelligenza artificiale applicata al, agli e-sports e all’inclusività., l’Experience Champion del settore dell’elettronica di consumo, riper il terzo anno consecutivo con il suo attesissimo “” confermandosi protagonista della 58° edizione del community event dedicato a fumetto, gioco, videogioco, narrativa fantasy, manga, anime, cinema d’animazione, serie TV e cosplay.

MediaWorld torna al Lucca Comics & Games 2024 con un Gaming Village pieno di iniziative

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

(askanews) – Dal 30 ottobre al 3 novembre al Lucca comics & Games 2024 Antonella Arpa in arte ... social sarà presentatrice e grande protagonista al Gaming Village by Mediaworld in Piazza della ... (ildenaro.it)

Dal 30 Ottobre al 3 Novembre al Lucca comics & Games 2024 Antonella ... presentatrice e grande protagonista al Gaming Village by Mediaworld sito in Piazza della Caserma. Durante tutti i giorni ... (radiowebitalia.it)

A Lucca si discute del passato e del futuro del fenomeno delle ... organizzata dalla Fondazione Paolo Cresci per la storia dell'emigrazione italiana insieme al Centro Altreitalie di Torino, ... (lagazzettadilucca.it)

Sarà Himorta, la cosplayer più seguita d'Europa, ad animare il Gaming Village by MediaWorld di Lucca Comics & Games 2024. (bestmovie.it)

1308Dal 30 Ottobre al 3 Novembre al Lucca comics & Games 2024 Antonella Arpa in arte ... canali social sarà presentatrice e grande protagonista al Gaming Village by Mediaworld sito in Piazza della ... (domanipress.it)