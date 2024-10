Manifestazione di protesta nel centro di Moncalieri: "Rivedere la Ztl e più attenzione all'ordine pubblico" (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nel pomeriggio di giovedì 31 ottobre 2024, davanti al municipio in piazza Vittorio Emanuele II a Moncalieri, si terrà una Manifestazione di protesta di alcuni residenti contro l'amministrazione comunale riguardante l'ordine pubblico, a seguito di alcuni episodi di spaccate notturne e di Torinotoday.it - Manifestazione di protesta nel centro di Moncalieri: "Rivedere la Ztl e più attenzione all'ordine pubblico" Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nel pomeriggio di giovedì 31 ottobre 2024, davanti al municipio in piazza Vittorio Emanuele II a, si terrà unadidi alcuni residenti contro l'amministrazione comunale riguardante l', a seguito di alcuni episodi di spaccate notturne e di

Manifestazione di protesta nel centro di Moncalieri: "Rivedere la Ztl e più attenzione all'ordine pubblico"

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I pensionati scendono in piazza a Latina. Per lunedì 28 ottobre, alle 9, è stata organizzato un sit in in piazza della Libertà nell’ambito della mobilitazione nazionale indetta dalle categorie dei pensionati di Spi Cgil e Uilp Uil per mettere al ... (Latinatoday.it)

TERRACINA – La Uiltucs Latina comunica la manifestazione degli assistenti bagnanti e spiegano: “molti lavoratori ancora oggi senza stipendio, solo alcuni hanno percepito parte dello stipendio, a stagione cessata ancora non vengono erogate le ... (Temporeale.info)

Residenti e commercianti pronti a scendere in piazza nel pomeriggio di giovedì 31 ottobre 2024 ... (torinotoday.it)

Sarà una protesta pacifica con l'auspicio di poter dialogare con il Comune. L'appuntamento è in piazza Vittorio Emanuele, davanti al palazzo comunale, nel pomeriggio di giovedì 31 ottobre ... (torinosud.it)

"Sciopero", "Basta lavoro 12 ore". Sono solo alcuni degli slogan urlati a più riprese da centinaia di operai di più di 40 aziende tra pelletterie, confezioni, tintorie, stamperie, tessiture, logistich ... (firenzetoday.it)