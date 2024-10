Metropolitanmagazine.it - Ma l’Iran può difendersi davvero contro Israele?

(Di lunedì 28 ottobre 2024)ha le forze perda? Alla luce dei recenti attacchi, facciamo un confronto su strategie, armamenti, risultati ottenuti. L’attacco israelianostrutture strategiche in Iran, avvenuto venerdì, ha portato ad affermazioni divergenti sull’efficacia delle difese aeree iraniane. Mentredichiara un successo totale nell’annientamento di obiettivi critici,insiste nel sostenere che le perdite siano state minime grazie a una tempestiva reazione difensiva. Questaversia riflette una narrativa strategica più ampia tra i due Paesi, oltre a questioni cruciali per il bilanciamento di potere nella regione. Analizziamo i resoconti ufficiali e le fonti indipendenti per delineare un quadro più chiaro dell’evento.