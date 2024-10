Liguria Bucci vince | 488 contro 473 Esulta il centrodestra flop M5S Pd primo partito

Liguria, Bucci vince: 48,8 contro 47,3. Esulta il centrodestra, flop M5S, Pd primo partito (Di lunedì 28 ottobre 2024) L'ex governatore Toti: “Bucci ha vinto anche grazie a me e la sua opera si porrà in continuità con la mia" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) L'ex governatore Toti: “ha vinto anche grazie a me e la sua opera si porrà in continuità con la mia"

GENOVA – Al fotofinish, ossia per un pugno di voti, Marco Bucci, sindaco di Genova, diventa presidente con oltre il 48% dei voti. La Regione Liguria resta al Centrodestra. Giorgia Meloni invia il suo messaggio di congratulazioni: “Mi congratulo con ...

Roma, 28 ott. (askanews) – “Congratulazioni a Marco Bucci per la vittoria alle elezioni regionali in Liguria! Ancora una volta, il centrodestra unito ha saputo rispondere alle aspettative dei cittadini, che confermano la loro fiducia nelle nostre ...

È una telefonata a decretare la fine della contesa e la vittoria di Marco Bucci. Sono le 21:30 di un lunedì interminabile quando Andrea Orlando chiama il suo avversario e gli augura secco: “Buon lavor ...

Il centrodestra di Bucci vince le elezioni in Liguria contro il centrosinistra di Orlando. Fatale il veto di Conte nei confronti di Italia Viva di Renzi che avrebbe potuto ribaltare il risultato ...

Ha vinto Marco Bucci. E i riformisti, anche quelli che Bucci non lo conoscono e della Liguria non sanno niente, tirano non solo un sospiro di sollievo, ma una insperata soddisfazione ...

GENOVA - Marco Bucci, candidato del centrodestra, è il vincitore delle elezioni regionali in Liguria. Con il 48,6% delle preferenze, Bucci ha superato di misura il rivale del centrosinistra Andrea Orl ...