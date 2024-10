Liam Payne ricordato a Roma: oltre 500 Directioner vestiti di rosso per omaggiare il cantante scomparso prematuramente (Di lunedì 28 ottobre 2024) Le voci di circa 500 giovani radunati in piazza Santi Apostoli a Roma si sono alzate per omaggiare Liam Payne dopo la tragica morte. Fanpage.it - Liam Payne ricordato a Roma: oltre 500 Directioner vestiti di rosso per omaggiare il cantante scomparso prematuramente Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Le voci di circa 500 giovani radunati in piazza Santi Apostoli asi sono alzate perdopo la tragica morte.

