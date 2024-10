Ilfoglio.it - Leggere il pacifismo con occhi medievali

Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Bisogna imparare ala cronaca locale con, considerandola come se fossimo dei novelli Alano di Lilla – il filosofo del XIII secolo per il quale ogni creatura è un libro, anzi un quadro che rispecchia in sé l’intero mondo, come un fedele segnacolo. Così si capisce meglio la storia del tizio che l’altro giorno è arrivato a Milano armato di (scrive il Corriere) “due coltelli, un manganello telescopico, un cavo d’acciaio per lo strangolamento e un tirapugni”; ciò nondimeno, fermato dalla polizia prima di entrare in metropolitana, si è dichiarato pacifista. Stava infatti andando a un corteo in favore della tregua in Palestina e contro l’invio di armi in Ucraina. Più di mille trattati di geopolitica, l’episodio di questo quidam dimostra cosa sia il: quel principio secondo cui, per il bene di tutti, è bene che vengano disarmati solo gli altri.