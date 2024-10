Sport.quotidiano.net - Le interviste, Menichini. "Rimontare così è segno di grande temperamento»

(Di lunedì 28 ottobre 2024) E’ soddisfatto Leonardoquando si siede davanti ai microfoni. Il tecnico del Pontedera sa bene quanto prezioso sia questo 1-1: "Sappiamo che l’Entella è una squadra che ha delle potenzialità enormi, che ha dei cambi altrettanto all’altezza di quelli che partono negli undici titolari. Per quanto riguarda noi, nel primo tempo volevo che girassimo di più la palla, invece c’era la voglia di fare le cose in fretta. Rispetto a Gubbio però siamo migliorati, anche se abbiamo sbagliato dei possessi facili, perdendo palla contro avversari diqualità che potevano punirci, però lo spirito è quello giusto. Non ci dimentichiamo che siamo in un periodo diemergenza, siamo in difficoltà econtro queste squadre è undi, di voglia di buttare il cuore oltre l’ostacolo. E per questo devo solo ringraziare i ragazzi".