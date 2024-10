Inter-news.it - Lautaro Martinez a riposo, in Empoli-Inter scatta l’ora di Taremi

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Archiviato il 4-4 a San Siro contro la Juventus, in casa nerazzurra si guarda già adi mercoledì alle 18.30. Una partita nella quale è prevista soltanto panchina per il capitano, ancora a caccia della migliore condizione.di MehdiNUOVO IMPEGNO – Non c’è nemmeno tempo di leccarsi le ferite dopo il pareggio per 4-4 contro la Juventus, che in casa nerazzurra si guarda già alla prossima sfida., in programma allo stadio Castellani mercoledì alle 18.30, nel turno infrasettimanale valevole per la decima giornata del campionato italiano di Serie A. Una partita non facile, contro una squadra, quella toscana, reduce dall’1-1 contro il Parma e che sta mostrando in questo inizio di stagione un’ottima condizione.