Lamine Yamal vince il premio Kopa: è il miglior giovane della passata stagione (Di lunedì 28 ottobre 2024) E` Lamine Yamal, attaccante esterno classe 2008 del Barcellona, campione d`Europa con la Spagna in estate, il vincitore del premio Kopa nella Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 28 ottobre 2024) E`, attaccante esterno classe 2008 del Barcellona, campione d`Europa con la Spagna in estate, il vincitore delnella

Solo un anno fa, il 28 ottobre 2023, Lamine Yamal è diventato il giocatore più giovane a giocare in un Clasico tra Real Madrid e Barcellona: aveva 16 anni e 107 giorni. Ieri sera, nella vittoria del B ... (napolimagazine.com)

Quando, però, il ragazzino in questione si chiama Lamine Yamal, il discorso cambia totalmente. Appena 17 anni ma già un ragazzo in grado di imporre la sua personalità in Liga così come in Champions ... (derbyderbyderby.it)

In questa speciale intervista in vista del Clásico, il diciassettenne Lamine Yamal descrive il suo incredibile percorso: dal giocare nel parco perché i suoi genitori non potevano permettersi di ... (corrieredellosport.it)

Torna a parlare il presidente del Barceollona Joan Laporta, che rivela: "Appena sei mesi fa sono venuti ad offrire 250 milioni per Lamine Yamal, ma ho detto no". Intanto i blaugrana, per ... (tuttomercatoweb.com)

