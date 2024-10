Gaeta.it - La trasformazione in carcere: storie di redenzione e speranza nel film “Io spero paradiso”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ciro, Giuseppe e Cristian vivono neldi massima sicurezza di Opera, nei pressi di Milano, dove scontano pene severe per gravi reati. I primi due sono condannati all'ergastolo, mentre il terzo ha una fine pena fissata nel 2031. Questo non è un articolo di cronaca nera, ma una testimonianza di come ilpossa essere un luogo di rieducazione e opportunità . I tre uomini sono stati selezionati tra 1.300 detenuti per un progetto unico: produrre a mano ostie, le quali saranno consacrate nelle chiese di tutto il mondo, diventando parte del corpo di Cristo. Il loro sogno è quello di consegnarle direttamente a Papa Francesco, un gesto che potrebbe cambiare il corso delle loro vite. Questesono al centro del"Io", diretto da Daniele Pignatelli e presentato recentemente al LabourFestival.