Ilgiorno.it - La ciclopedonale tra Maleo e Corno Giovine si farà

(Di lunedì 28 ottobre 2024)(Lodi), 28 ottobre 2024 – Latrasarà pronta in primavera e avrà il valore di un baluardo per promuovere gli spostamenti ecosostenibili e il turismo lento. Si è appena svolto l’incontro in municipio aper discutere le ultime novità relative al progetto. Un tavolo di confronto e di coordinamento tra le Amministrazioni comunali coinvolte, i tecnici della Provincia, la direzione lavori e l’impresa appaltatrice che sorveglieranno e realizzeranno il progetto. I tempi I lavori, che interessano un percorso di quattro chilometri, dovrebbero iniziare a gennaio per terminare entro la primavera dell’anno prossimo.