Liberoquotidiano.it - Kaspersky SD-WAN si aggiorna: migliore affidabilità e stabilità di rete

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) - Milano, 28 ottobre 2024 - Con l'aumento delle interruzioni diche interessano più della metà delle aziende distribuite geograficamente,hato la propria soluzione Software Defined Wide Area Network (SD-WAN). La nuova tecnologia Link State Control assicura il monitoraggio automatico e in tempo reale della disponibilità dei tunnel di, consentendo alle aziende di rilevare e risolvere istantaneamente i problemi di connettività. Secondo l'ultimo reportsulle aziende geo-distribuite, quasi il 60% deve affrontare ogni mese problemi dinella propria infrastruttura. Questo porta a significativi danni finanziari e di reputazione e può costare migliaia di dollari all'ora. È quindi importante che le aziende implementino soluzioni affidabili per prevenire in modo proattivo le interruzioni di