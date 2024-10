Juric spiega perché ha tolto Cristante e Angelino dopo 30 minuti: “Ho visto cose brutte in campo” (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ivan Juric dopo la goleada subita dalla Roma contro la Fiorentina è tutt'altro che arreso: "Se sto zitto e non parlo è perché dopo una batosta del genere si tace e si ritorna subito a lavorare". Poi sui cambi dopo solo mezz'ora di gioco: "Volevo dare una scossa, c'era totale mancanza di concentrazione in campo. cose mai viste" Fanpage.it - Juric spiega perché ha tolto Cristante e Angelino dopo 30 minuti: “Ho visto cose brutte in campo” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ivanla goleada subita dalla Roma contro la Fiorentina è tutt'altro che arreso: "Se sto zitto e non parlo èuna batosta del genere si tace e si ritorna subito a lavorare". Poi sui cambisolo mezz'ora di gioco: "Volevo dare una scossa, c'era totale mancanza di concentrazione in campo.mai viste"

Juric spiega perché ha tolto Cristante e Angelino dopo 30 minuti: “Ho visto cose brutte in campo”

