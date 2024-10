Ilrestodelcarlino.it - Jesi, vuole allontanare il cognato dalla sorella e lo prende a calci e schiaffi

(Di lunedì 28 ottobre 2024)(Ancona), 28 ottobre 2024 -Nella giornata di ieri, al termine dell’attività investigativa, personale di polizia giudiziaria del commissariato ha denunciato un 51enne anconetano per minacce e lesioni personali dolose . A metà di settembre la vittima, un camerunense 29enne, ha riferito al commissariato che la settimana precedente, terminato il proprio turno di lavoro in un cantiere a, all’uscita era stato affrontato dal fratello della sua convivente che gli intimava di lasciare repentinamente l’abitazione che condivideva con la stessa e nella quale aveva la sua residenza anagrafica. Per agevolarlo, l’uomo gli aveva portato la valigia con tutti gli effetti personali. La vittima, risentita per tale atteggiamento, ribatteva che tale decisione poteva essere presa unicamentesua convivente titolare del contratto di affitto.