Lanazione.it - Istrice, Pagliantini al lavoro: "Tittia resta un riferimento"

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) di Laura Valdesi SIENA Capitano Claudio, rientra nel gruppo dei ’giovani’ dirigenti. Proprio per questo che impronta darà all’? "Non sarà unfacile il mio, sia per l’età che per l’attuale situazione paliesca. L’idea è di ripartire dalle figure giovani della contrada, alimentandone al massimo il senso di appartenenza. Porterò avanti poi il grandesvolto da chi mi ha preceduto". Ieri l’insediamento, cosa ha detto agli istriciaioli? "Ho ribadito, come detto sopra, che mi piacerebbe avere con i giovani un contatto diretto in modo che, fra qualche anno, possano partecipare in altri ruoli alla vita della Contrada. Ma fare anche in modo che sviluppino un ragionamento critico autonomo, che muovano osservazioni a fini costruttivi e non solo di contestazione. Si può essere anche contro però, ripeto, con un scopo costruttivo.