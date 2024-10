Iltempo.it - Israele, quando sarà pronto il sistema di intercettazione laser Iron Beam

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La risposta dell'Iran alla recente rappresaglia israeliana"estremamente complessa", anche per le pressioni dei governi che spingono perché si chiuda questa fase di attacchi e contrattacchi tra Teheran e Tel Aviv, ma in ogni caso"ponderata e mai frutto della fretta". Lo afferma in un'intervista all'Adnkronos Afifeh Abedi, ricercatrice di Politica estera presso il Center for Strategic Research (Csr) di Teheran, uno dei principali think tank della Repubblica islamica. Intanto, si apprende che ildiad alta potenza in fase di sviluppo in, denominato, dovrebbe essere operativo entro un anno. Lo anticipa Eyal Zamir, direttore generale del Ministero della Difesa.