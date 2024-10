Gaeta.it - Interruzione della fornitura idrica: 17 comuni della provincia di Chieti senza acqua per riparazioni

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella giornata di domani, diverse località nelladisi preparano a fronteggiare un’. Il motivo di questa sospensione è un intervento indispensabile di riparazione sull’adduttrice dell’acquedotto del Verde, in particolare lungo la tratta che passa per idi Casoli, Scerni e Vasto. La situazione è statacata dall’ente gestore idrico Sasi di Lanciano, che ha programmato l’operazione per garantire la sicurezza e l’efficienza del servizio. Dettagli dell’intervento einteressati L’operazione avrà inizio alle ore 9 di domani, 29 ottobre, e si protrarrà fino alle ore mattutine del giorno successivo, il 30 ottobre. L’riguarderà un totale di 17