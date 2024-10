Inter-Juve 4-4: perché il vero vincitore è il Napoli di Conte (Di lunedì 28 ottobre 2024) Otto gol a San Siro raccontano che il tecnico pugliese è il padrone della serie A La Serie A ha un nuovo padrone. Il clamoroso 4-4 di San Siro tra Inter e Juventus ha confermato quanto il Napoli di Antonio Conte stia osservando con Interesse dalle parti del Maradona. Un risultato che racconta molto più di una semplice partita spettacolare. La fragilità nerazzurra preoccupa Inzaghi La difesa granitica dello scorso anno sembra un lontano ricordo. L’Inter di Simone Inzaghi mostra una vulnerabilità preoccupante: 13 reti subite in 9 giornate rappresentano un campanello d’allarme impossibile da ignorare. La stanchezza dei veterani – l’undici titolare più “anziano” del torneo – si riflette in blackout sempre più frequenti. Una Juventus ancora incompiuta Dall’altra parte, la Juventus di Thiago Motta si affida al talento dei suoi giovani per mascherare lacune evidenti. Napolipiu.com - Inter-Juve 4-4: perché il vero vincitore è il Napoli di Conte Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di lunedì 28 ottobre 2024) Otto gol a San Siro raccontano che il tecnico pugliese è il padrone della serie A La Serie A ha un nuovo padrone. Il clamoroso 4-4 di San Siro trantus ha confermato quanto ildi Antoniostia osservando conesse dalle parti del Maradona. Un risultato che racconta molto più di una semplice partita spettacolare. La fragilità nerazzurra preoccupa Inzaghi La difesa granitica dello scorso anno sembra un lontano ricordo. L’di Simone Inzaghi mostra una vulnerabilità preoccupante: 13 reti subite in 9 giornate rappresentano un campanello d’allarme impossibile da ignorare. La stanchezza dei veterani – l’undici titolare più “anziano” del torneo – si riflette in blackout sempre più frequenti. Unantus ancora incompiuta Dall’altra parte, lantus di Thiago Motta si affida al talento dei suoi giovani per mascherare lacune evidenti.

Inter-Juve 4-4: perché il vero vincitore è il Napoli di Conte

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roba da matti. E meno male che doveva essere una fredda partita a scacchi. Dopo questo Inter-Juventus (4-4) viene in mente uno spassoso film degli Anni Sessanta, Questo pazzo pazzo pazzo mondo, in cui ... (ilsole24ore.com)

Otto gol, quattro per parte. Una trentina di tiri in porta, rimonte e contro rimonte, emozioni a non finire, certo. Ma anche svarioni a ripetizione, falli da rigore (addirittura due) tipo scapoli e am ... (ilfattoquotidiano.it)

Il turco di Germania recupera una partita folle a San Siro, con Danilo e Kalulu che procurano due rigori incredibili. Geniale anche Conceicao ... (msn.com)

La squadra di Motta ha compiuto un’impresa mostruosa al Meazza: Yildiz è un teenager dal talento cristallino, Conceiçao uno da campionato spagnolo. L’assenza di Bremer ... (tuttosport.com)

Francesco Marolda, giornalista, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli: "Non esiste una sola ricetta per vincere nel calcio, poi ognuno si sceglie la sua. Conte è stato preso non ... (napolimagazine.com)