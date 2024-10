Quifinanza.it - Intelligenza artificiale, 5 grandi vantaggi che miglioreranno radicalmente lavoro e aziende

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Machine Learning,Generativa, modelli predittivi: il mondo dell’rivoluzioneràil mondo del, e in parte lo sta già facendo, ma non possiamo continuare a stressare il concetto che la macchina sostituirà la dimensione umana. Serve cautela e attenzione, ma molto probabilmente l’IA diventerà uno strumento di uso quotidiano, che ci agevolerà ma che necessiterà del nostro apporto. Non a caso, il manifesto che uscirà il prossimo 22 novembre dalla Convention inaugurale della Fondazione Guido Carli sarà proprio un “Manifesto dell’algoretica d’impresa”, un algoritmo etico per un’economia responsabile, capace di cogliere l’opportunità della rivoluzione tecnologica per generare valore a beneficio dell’intera comunità e di tutto il Paese.