Inchiesta Ultras – Inter-Juventus: assente la coreografia della Curva Nord (Di lunedì 28 ottobre 2024) Durante il match tra Inter e Juventus a San Siro non c'è stata nessuna coreografia da parte della Curva Nord: scopriamo perché Pianetamilan.it - Inchiesta Ultras – Inter-Juventus: assente la coreografia della Curva Nord Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Durante il match traa San Siro non c'è stata nessunada parte: scopriamo perché

Il pomeriggio domenicale di Inter-Juventus ha avuto due meriti indiscussi. Il primo è stato quello di far vedere in mondovisione che in Italia si gioca all’attacco, si vedono partite spettacolari e piene di gol e che ci sono giocatori di ottimo ... (Ilfoglio.it)

Denzel Dumfries si rende protagonista, nel bene e nel male, di Inter-Juventus. La prestazione dell’olandese personifica il derby d’Italia e la squadra di Inzaghi stessa. BOTTA E RIPOSTA – Inter-Juventus può dirsi una sfida a due volti e dagli ... (Inter-news.it)

La nona giornata di Serie A ha decretato la prima mini fuga del Napoli sulle dirette rivali che si sono annullate a vicenda nello scontro diretto di San Siro. Il riferimento è alla partitissima tra ... (calciomercato.it)

Visualizzazioni: 5 Durante la partita Inter-Juventus a San Siro, la mancanza di coreografie della Curva Nord interista ha suscitato molte discussioni tra i tifosi e sui social media. Secondo quanto ri ... (calciostyle.it)

L'Inter deve tagliare i legami malati con gli ultras, altrimenti potrebbe andare incontro al commissariamento. I pm Sara Ombra e Paolo Storari hanno aperto nei confronti delle due società un ... (tuttojuve.com)