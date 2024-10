In cielo una densa colonna di fumo, in fiamme un furgone all'uscita del casello dell'autostrada (Di lunedì 28 ottobre 2024) Una densa colonna di fumo si è alzata in cielo nel pomeriggio di lunedì 28 ottobre intorno alle 16:30. L'attenzione di tanti è stata attirata da questo rogo che si è verificato nei pressi dell'uscita del casello dell'A14 'Valle del Rubicone'. Un furgone ha preso fuoco, probabilmente a causa di un Cesenatoday.it - In cielo una densa colonna di fumo, in fiamme un furgone all'uscita del casello dell'autostrada Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Unadisi è alzata innel pomeriggio di lunedì 28 ottobre intorno alle 16:30. L'attenzione di tanti è stata attirata da questo rogo che si è verificato nei pressidel'A14 'Valle del Rubicone'. Unha preso fuoco, probabilmente a causa di un

In cielo una densa colonna di fumo, in fiamme un furgone all'uscita del casello dell'autostrada

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incendio in un capannone in via Salvatore Piccolo, nella zona Asi di Giugliano in Campania. Sul posto 3 squadre dei vigili del fuoco. (msn.com)

Le immagini dell'incendio A Rimini un violento incendio è divampato nel tardo pomeriggio in un capannone all'interno del Gros, al blocco 87, un’azienda di abbigliamento, che è stata fatta evacuare. Un ... (informazione.it)

L’incendio ha coinvolto un capannone, al blocco 87, che sarebbe stato evacuato, mentre una densa colonna di fumo nero è salita in cielo. I vigili del fuoco, intervenuti prontamente, sono al lavoro per ... (informazione.it)

L’incendio ha coinvolto un capannone, al blocco 87, che sarebbe stato evacuato, mentre una densa colonna di fumo nero è salita in cielo. I vigili del fuoco, intervenuti prontamente, sono al ... (altarimini.it)

L’INTERVENTO CELANO Traffico in tilt questa notte sulla autostrada A 25: un camion carico di imballaggi in plastica pressata ha preso fuoco all’altezza di Celano. Paurosa la ... (ilmessaggero.it)