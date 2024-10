Il pilota catanese Francesco La Mazza chiude al terzo posto nella classifica finale (Di lunedì 28 ottobre 2024) Un’altra volta sul podio nella classifica generale. L’ultima di una lunga e importante carriera nel Campionato Italiano GT, per Francesco La Mazza, era stata solo due anni fa. L’anno scorso era arrivato un quarto posto finale. Un altro traguardo importante quello del 2024 per il pilota catanese Cataniatoday.it - Il pilota catanese Francesco La Mazza chiude al terzo posto nella classifica finale Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Un’altra volta sul podiogenerale. L’ultima di una lunga e importante carriera nel Campionato Italiano GT, perLa, era stata solo due anni fa. L’anno scorso era arrivato un quarto. Un altro traguardo importante quello del 2024 per il

Il pilota catanese Francesco La Mazza chiude al terzo posto nella classifica finale

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il primo posto di Imola ha ridisegnato la classifica e adesso il pilota catanese Francesco La Mazza si ritrova, alla vigilia dell’ultima gara, al terzo posto in graduatoria, nemmeno troppo lontano ... (livesicilia.it)

Il bellissimo primo posto di Imola ha ridisegnato la classifica e adesso il pilota catanese Francesco La Mazza si ritrova, alla vigilia dell’ultima gara, al terzo posto in graduatoria, nemmeno troppo ... (catanianews.it)

All’Autodromo Nazionale di Monza, domenica 27 ottobre andrà in scena l’ultima prova della stagione per il Campionato Italiano Gran Turismo Endurance. Il Team Ebimotors a bordo della Porsche 992 GT3 Cu ... (cataniatoday.it)

Infatti, i soldi per pagare l’appartamento, venduto dal partito a un prezzo irrisorio, furono sborsati dall’imprenditore catanese Francesco Corallo (che in un’occasione aveva anche pensato di cedere ... (ilcorrieredelgiorno.it)

Sparatoria nella notte in centro a Napoli: un 15enne è stato ucciso e altri due minorenni sono stati feriti gravemente e ricoverati in ospedale. Il personale della Polizia di Stato è intervenuto in ... (lavocedellisola.it)