Il Milan che aspetta il Napoli

(Di lunedì 28 ottobre 2024)ndo, di seguito un pezzo sui rossoneri tratto dal sito www.sportmediaset.mediaset.it. Ilè arrabbiato per non aver disputato la partita di Bologna nel weekend. E se nei muscoli dei giocatori tutto questo si è trasformato in qualche ora di riposo in più, in classifica questo zero – che tale sarà per diversi mesi almeno – incide e non poco, soprattutto di fronte alla corsa veloce deldi Conte. La capolista è la prossima avversaria del Diavolo a San Siro. In un confronto che per Paulo Fonseca rischia di essere ancora più importante proprio per quell’asterisco in graduatoria che non conta, ma condiziona.