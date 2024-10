Ilnapolista.it - I tifosi del Torino possono sognare, Cairo tratta per vendere il Torino alla Red Bull (La Stampa)

(Di lunedì 28 ottobre 2024)puòilRedma la Redvuole lo stadio di proprietà (La) IdelpotrebbeilRed. Scrive così La. «Quando Redentra, non è un caso. Lo fa per rafforzarsi e restare». I sospetti e le voci di un “interessamento” si rincorrono già da fine agosto, quando il Toro ha annunciato che il colosso austriaco sarebbe diventato Official Energy Drink partner della squadra, il primo impegno in Serie A per il ceo Mark Mateschitz. Ma ora il puzzle inizia a comporsi». «nelle scorse settimane avrebbe incontrato più volte (si parla di tre incontri) emissari della Red, all’inizio per parlare di un possibilergamento della collaborazione come main sponsor a partire dal 2025 e poi per valutare un interessamento all’acquisto dei granata.