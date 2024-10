Harakiri della Maceratese. L’Urbino si prende un punto (Di lunedì 28 ottobre 2024) Maceratese 2 URBINO 2 Maceratese: Gagliardini; Grillo, Lucero, Mastrippolito, Vanzan; Bongelli, Nasic, Bracciatelli 40’ pt Vrioni, Ruani (12’ st Gomis), Cognigni, Del Moro. All. Possanzini. URBINO: Alessandroni, Tamagnini, Mea (1’ st Serges), Giovane, Bellucci, Nisi (42’ st Pierpaoli); Boccioletti, Arcangeli (42’ st Mari), della Bona, Boccioletti (1’ st Zancocchia), Bardeggia, Galante. All. Mariani. Arbitro: Oliva di Nocera Inferiore. Reti: 9’ pt Mastrippolito; 41’ pt Vrioni; 5’ st Galante; 41’ st della Bona (rig.). Note: spettatori 1.200 circa; ammoniti Lucero e Vanzan nella Maceratese; Boccioletti, Bardeggia, della Bona, Nisi, Galante e Pierpaoli nelL’Urbino. La Maceratese sciupa il doppio vantaggio acquisito nel primo tempo, facendosi raggiungere dalL’Urbino e sciupando la possibilità di aumentare il distacco in testa alla classifica. Ilrestodelcarlino.it - Harakiri della Maceratese. L’Urbino si prende un punto Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)2 URBINO 2: Gagliardini; Grillo, Lucero, Mastrippolito, Vanzan; Bongelli, Nasic, Bracciatelli 40’ pt Vrioni, Ruani (12’ st Gomis), Cognigni, Del Moro. All. Possanzini. URBINO: Alessandroni, Tamagnini, Mea (1’ st Serges), Giovane, Bellucci, Nisi (42’ st Pierpaoli); Boccioletti, Arcangeli (42’ st Mari),Bona, Boccioletti (1’ st Zancocchia), Bardeggia, Galante. All. Mariani. Arbitro: Oliva di Nocera Inferiore. Reti: 9’ pt Mastrippolito; 41’ pt Vrioni; 5’ st Galante; 41’ stBona (rig.). Note: spettatori 1.200 circa; ammoniti Lucero e Vanzan nella; Boccioletti, Bardeggia,Bona, Nisi, Galante e Pierpaoli nel. Lasciupa il doppio vantaggio acquisito nel primo tempo, facendosi raggiungere dale sciupando la possibilità di aumentare il distacco in testa alla classifica.

Harakiri della Maceratese. L’Urbino si prende un punto

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Maceratese si prepara per una partita cruciale contro l'Urbino per riscattare le recenti sconfitte in casa. Il direttore Serangeli sottolinea l'importanza di giocare al meglio e di concentrarsi sul ... (ilrestodelcarlino.it)

MACERATA Doppio investimento nel Maceratese. Il primo a Recanati dove, per cause in corso di accertamento, un'auto ha investito un 90enne e dopo l'incidente non si è fermata. L'anziano è stato ... (msn.com)

Nell'Eccellenza, scontro diretto tra Matelica e Maceratese ... trovare pronti". Si gioca al ’Ciarrocchi’ di Porto d’Ascoli alle 15. Arbitra Francesco Uncini di Jesi. Urbino – Monturano. (ilrestodelcarlino.it)