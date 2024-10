Gaeta.it - Gianfranco Trotta è il nuovo segretario generale della Cgil Calabria: una linfa per il sindacato

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, con una carriera significativa nel settore universitario, assume ora un ruolo chiave come. L’elezione, avvenuta durante l’assemblea regionale del, segna un cambio importante per la rappresentanza sindacale in. Con la proposta delnazionale Maurizio Landini,raccoglie sfide significative in un contesto sociale ed economico complesso. l’elezione di: un voto favorevole La recente elezione diè stata decisa da un’assemblea molto attiva, che ha visto la partecipazione di numerosi membri del, 61 anni e attuale dipendente dell’Università, ha ricevuto un consenso schiacciante: 119 voti su 127.