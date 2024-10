Cityrumors.it - Geppi Cucciari al centro della politica: prima Sangiuliano, poi Giuli. Tutte le “profezie” della comica

(Di lunedì 28 ottobre 2024)a gamba tesa negli scandali di palazzo: laprende di mira i MinistriCultura. I monologhi più esilaranti.colpisce ancora nel segno. La celebresarda alla Festa del Cinema di Roma si presenta con un discorso pomposo, ricco di termini particolari e un lessico aulico. Il motivo è semplice: sta facendo la parodia rivisitata delle ultime uscite del neo ministroCulturapungola i ministriCultura (ANSA–CityRumors.it)L’uomo è aldelle polemiche per la vicenda Spano e il circolo dei presunti parenti in FDI. Non solo: le battutecelebre autrice e presentatrice sono ficcanti e anticipano possibili ribaltoni. È successo anche con. Precedente ministroCultura. L’uomo si è dimesso dopo il caso Boccia, ma era già noto alle cronache per alcune sue gaffe imperdonabili.