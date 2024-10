Ilgiorno.it - Gallarate, tassazione errata sui concorsi pubblici: contestata evasione fiscale per oltre 50mila euro

(Di lunedì 28 ottobre 2024)(Varese) – Una irregolarità da 625milaè stata scoperta dalla Guardia di finanza del comando provinciale di Varese ea un'associazione, con sede a, attiva nel reclutamento di personale per vari enti locali associati. Avrebbero chiesto una tassa di iscrizione perdenunciandola poi come ingresso di natura associativa e non commerciale godendo di unainappropriata con un'stimata in. Isotto esame, per l'individuazione di 15 figure professionali da inserire in enti, erano stati indetti in Comuni nelle province di Lucca, Torino, Salerno, Matera, Agrigento, Vicenza e Campobasso. Le Fiamme gialle sono intervenute sulla base del proprio intervento una delibera Anac che ha riconosciuto la natura commerciale svolta dall'associazione.