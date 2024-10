.com - Firenze: sequestro e multe ai conducenti di scooter truccati da bici a pedalata assistita

Leggi tutta la notizia su .com

(Di lunedì 28 ottobre 2024)– Potevano apparireclette a: in realtà erano ciclomotori elettrici e per questo è scattato il. Per isanzioni per oltre 16mila euro. È l’esito di controlli mirati effettuati dal Reparto di Rifredi della Polizia Municipale sulla base di una serie di segnalazioni e finalizzati alla sicurezza stradale. Alcuni cittadini L'articoloaididaproviene daPost.