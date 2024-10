.com - Fantafestival 2024: tornano Ruocco e Rossi, Cozzi presidente, Frizzi in giuria, ecco film, ospiti e incontri

Leggi tutta la notizia su .com

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Presentato il, con il ritorno degli ex direttori Marcelloe Lucaad affiancare Simone Starace, con Luigionorario e Fabioa capo dellaAl via dal 27 novembre al 1° dicembre la 44ª edizione del (Mostra Internazionale deldi Fantascienza e del Fantastico), che vede il ritorno di Marcelloe Lucaall’interno del comitato direttivo, assieme a Simone Starace, per un’edizione ricca di proiezioni in anteprima, eventi, retrospettive especiali. Presentato alla Festa del Cinema di Roma, lo storico festival romano dedicato al cinema e alla cultura del fantastico si svolgerà per la prima volta presso Spazio Scena (Spazio Cinema Eventi e Nuove Arti della Regione Lazio), in via degli Orti d’Alibert 1/c, a Roma.