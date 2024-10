Oasport.it - Eurolega, Milano va in Spagna col Baskonia: Shields a rischio, occhio all’ex Luwawu-Cabarrot

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Un’altra settimana impegnatissima per l’EA7 Emporio Armani. Il quarto successo in cinque giornate di campionato di Serie A non cancellano la pessima partenza in, con un solo successo con Parigi e quattro sconfitte brucianti che hanno immediatamente abbassato le aspettative sulle scarpette rosse in Europa, all’ultimo posto con la Virtus Bologna e l’Alba Berlino. Le speranze di rialzarsi passano da questa settimana, da domani si parte subito con ilin. Ma in terra iberica rischia di mancare il leader offensivo tra gli esterni, Shavon. Sabato sera contro Napoli si è dovuto accomodare immediatamente in panchina a causa di un problema all’inguine, assistendo dunque da lontano alla vittoria dei suoi. C’è preoccupazione in casaper le sue condizioni, con coach Messina che perderebbe uno dei suoi leader e sarebbe costretto a trovarne di altri.