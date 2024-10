Elena Sofia Ricci, video intervista I casi di Teresa Battaglia – Ninfa dormiente, e Ballando con le stelle, Ozpetek, Unita (Di lunedì 28 ottobre 2024) La nostra video intervista a Elena Sofia Ricci, protagonista de I casi di Teresa Battaglia: Ninfa dormiente, che ci ha parlato della seconda stagione della serie Rai e di Ballando con le stelle, Ozpetek e Unita Vi presentiamo la nostra video intervista a Elena Sofia Ricci, protagonista de I casi di Teresa Battaglia: Ninfa dormiente nei panni di Teresa Battaglia. Ci ha parlato della seconda stagione della serie Rai, ma anche della sua partecipazione a Ballando con le stelle, in Diamanti di Ferzan Ozpetek e dell’associazione Unita. .com - Elena Sofia Ricci, video intervista I casi di Teresa Battaglia – Ninfa dormiente, e Ballando con le stelle, Ozpetek, Unita Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 28 ottobre 2024) La nostra, protagonista de Idi, che ci ha parlato della seconda stagione della serie Rai e dicon leVi presentiamo la nostra, protagonista de Idinei panni di. Ci ha parlato della seconda stagione della serie Rai, ma anche della sua partecipazione acon le, in Diamanti di Ferzane dell’associazione

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Helena Prestes ammette di essersi innamorata di Lorenzo - che intanto in Spagna ha baciato Shaila (VIDEO)

(Novella2000.it)

Helena Prestes, in un video mandato in onda al Grande Fratello, ha affermato di essere innamorata di Lorenzo Spolverato L'articolo Helena Prestes ammette di essersi innamorata di Lorenzo, che intanto in Spagna ha baciato Shaila (VIDEO) proviene da ...

Lorenzo si sbugiarda : “Ecco cosa ho fatto con Helena” - la confessione – VIDEO

(Blogtivvu.com)

Lorenzo Spolverato, dal giuramento d’amore a Helena alla confessione choc su Shaila Gatta: ecco cosa ha rivelato e perché il pubblico è furioso. L'articolo Lorenzo si sbugiarda: “Ecco cosa ho fatto con Helena”, la confessione – VIDEO proviene da ...

Ninfa Dormiente ci ricorda una cosa: quanto è brava Elena Sofia Ricci

(msn.com)

Mentre su Rai 1 sta andando in onda la prima puntata di Ninfa Dormiente – I casi di Teresa Battaglia una sola domanda ci frulla in testa: ...

“Ninfa Dormiente-I casi di Teresa Battaglia”, intervista a Elena Sofia Ricci: “Il successo della prima stagione è stato inaspettato”

(superguidatv.it)

Dopo lo straordinario successo di "Fiori sopra l'inferno", da lunedì 28 ottobre arriva su Raiuno "Ninfa Dormiente - I casi di Teresa Battaglia", tratta ...

Elena Sofia Ricci: «Da bambina sono stata abusata da un amico dei miei genitori. Non sono riuscita a dirlo a mia madre, mi vergognavo»

(msn.com)

Stasera in tv, lunedì 28 ottobre, tornano in tv I Casi di Teresa Battaglia. La seconda miniserie trae spunto dal libro "Ninfa dormiente" scritto, come il precedente, da Ilaria ...

Elena Sofia Ricci confessa: “Da piccola sono stata abusata da un amico di famiglia/ “Mi vergognavo”

(ilsussidiario.net)

Elena Sofia Ricchi, l'attrice torna con Ninfa dormiente e ricorda il dramma vissuto: "Un membro di famiglia ha abusato di me" ...