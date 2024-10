Eicma 2024: posteggi gratis, treni scontati e biglietti pomeridiani (Di lunedì 28 ottobre 2024) Tutto pronto per Eicma 2024, mancano pochi giorni al via dell’81ma edizione, in programma dal 7 al 10 novembre a Fiera Milano Rho. La rassegna espositiva internazionale delle 2 ruote, si prepara ancora una volta ad accogliere centinaia di migliaia di visitatori con numeri già record sia per quanto riguarda la presenza di espositori (ci sono più di 2100 marchi) sia per superficie occupata (oltre 300mila metri quadri). Numeri che hanno spinto gli organizzatori a mettere in campo, per questa 81ma edizione, quello che il presidente di Eicma Pietro Meda ha definito “un piano senza precedenti nella storia recente dell’esposizione, messo a punto grazie ad una proficua sinergia pubblico-privato con l’amministrazione comunale di Milano, ATM e Trenord”. Ilgiorno.it - Eicma 2024: posteggi gratis, treni scontati e biglietti pomeridiani Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Tutto pronto per, mancano pochi giorni al via dell’81ma edizione, in programma dal 7 al 10 novembre a Fiera Milano Rho. La rassegna espositiva internazionale delle 2 ruote, si prepara ancora una volta ad accogliere centinaia di migliaia di visitatori con numeri già record sia per quanto riguarda la presenza di espositori (ci sono più di 2100 marchi) sia per superficie occupata (oltre 300mila metri quadri). Numeri che hanno spinto gli organizzatori a mettere in campo, per questa 81ma edizione, quello che il presidente diPietro Meda ha definito “un piano senza precedenti nella storia recente dell’esposizione, messo a punto grazie ad una proficua sinergia pubblico-privato con l’amministrazione comunale di Milano, ATM e Trenord”.

